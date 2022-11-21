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Haberler Magazin Batuhan Bostancı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlanıyor - Magazin haberleri
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Batuhan Bostancı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlanıyor

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, son yolculuğuna uğurlanıyor. Bostancı'nın ailesinin acısı, yürekleri yaktı

Batuhan Bostancı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlanıyor - Magazin haberleri
Gözyaşlarıyla uğurlandı
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HABERTURK.COM

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Bostancı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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