Survivor 2021'de her hafta takım arkadaşları ile kavga eden Batuhan Karacakaya'nın özel hayatı araştırılıyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazının Batuhan Karacakaya'nın biyografisi haberimizde yer alıyor. Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya (5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncudur.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

Dizileri

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012