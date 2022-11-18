Kop Dağı beyaza büründü

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT-Erzurum arasındaki D-915 kara yolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, yağan karla beyaza büründü.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde geceden beri etkili olan kar, BayburtErzurum arasındaki D-915 kara yolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, kar yağışı aralıklarla sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt

2022-11-18 16:24:20



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