SMA´lı minik Yunus´a konserli destek



Sinan UÇAR/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta sahneye çıkan genç sanatçılar Zehra Gülüç, Ferah Zeydan ile DJ Müge Ökmen, düzenlenen konserle SMA hastası Yunus Emre Kaçan´a (1) destek oldu. Konserden elde edilen gelir, minik bebek adına başlatılan kampanyadaki hesaba aktarıldı.

Gümüşhane´de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Yunus Emre Kaçan´a tedavi sürecinde destek olmak için Bayburt´ta, özel lokanta ve Gümüşhane´deki bir özel apart öncülüğünde konser düzenlendi. Kentte sahneye çıkan sanatçılar Zehra Gülüç, Ferah Zeydan ile DJ Müge Ökmen, alanı dolduranlara konser verdi. Konserden elde edilen gelirin, minik bebek adına başlatılan kampanyadaki hesaba aktarılacağı belirtildi.

Anlamlı bir iş için şarkı söylemenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Zehra Gülüç, "Şarkı söylemek çok güzel bir duygu ama böylesine hayırlı bir olay için birleşmek, hayırlı bir iş için şarkı söylemek birilerine katkı sunmak çok daha güzel bir duygu. İnanıyorum ki düzenlenen konser, minik Yunus Emre için büyük katkı olacak. Diliyorum ki en yakın zamanda sağlına kavuşacak. Sadece Yunus Emre´de değil, bütün SMA hastası çocuklarımız sağlığına kavuşsun. Umarım hepsi en yakın zamanda sağlığına kavuşacak" dedi.

Ferah Zeydan da "Yunus Emre´ye umut olabilmek için sanatçı arkadaşlarımızla birlikte geldik. Bana kalsa ülkemizdeki tüm SMA´lı bebekler için ücretsiz konserler veririm. Sadece iyi günlerde değil. Böyle umudun en çok lazım olduğu günlerde sanatımızı hediye ediyoruz. Sanatımızla destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DJ Müge Ökmen ise "Ben de sosyal bir proje içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Tüm sanatçı arkadaşlarımız gibi Yunus Emre için buradayız. Beni de bu organizasyona davet eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt / Merkez Sinan Uçar

2022-12-10 11:36:46



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