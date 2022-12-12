Köpeklerden kaçan yaralı dağ keçisi dama çıktı

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT'ta köpeklerden kaçan dağ keçisi, evin damına çıktı. Köylülerin kurtardığı yaralı dağ keçisi, tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Kitre köyüne inen dağ keçisini, koyunları korumak için bekleyen çoban köpekleri kovaladı. Köpeklerden kaçan keçi, bir evin damına çıktı. Köpeklerin havlamasıyla dışarı çıkan köylüler, damdaki dağ keçisini fark etti. Çevredekiler, dağ keçisini damdan indirip ahıra koyarak Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen ekiplerin teslim aldığı dağ keçisinin, kalçasından yaralı olduğu belirlendi. Keçi, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt / Merkez Murat SÖYLEMEZ

2022-12-12 11:15:17



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