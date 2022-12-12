Kop Dağı'nda yapımı süren tünelde göçük; 5 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURTErzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli´ndeki yapım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralı kurtarılan 5 işçi, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2022-12-12 16:28:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.