Bayburt buz kesti; termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT'ta kar yağışıyla beyaza bürünen kentte en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle kentte göletler ve çeşmeler buz tuttu.

Kentte kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Kentte, dün gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle göletler, çeşmeler buz tuttu. Aracının camı buz tutan Gökhan Yakut, "Gerçekten bu soğukta araç kullanmak çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2022-12-24 14:22:29



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