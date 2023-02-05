Bayburt'ta eğitime kar engeli

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT Valiliği, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Bayburt il genelinde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2023-02-05 18:19:54



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