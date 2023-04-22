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Bayburt'ta traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı

DHA

Bayburt'ta traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)BAYBURT'un Mutlu köyünde park halindeki traktörde çıkan yangın, büyüyerek yakınındaki binalara sıçradı. Yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktörün kullanılamaz hale gelirken, alevler ekiplerce söndürüldü.
Merkeze bağlı Mutlu köyünde Köksal Paşakaya'ya ait park halindeki traktörde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakınındaki ev, ahır, samanlık ve tandıra sıçradı. Evlerde yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, yangına müdahale etti.  İş makinesi destekli yapılan çalışmalarda yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında, 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2023-04-22 03:16:49

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