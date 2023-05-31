Bayburt´ta `barlı, davullu, zurnalı´ şampiyonluk kutlaması

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Bayburt´ta coşkuyla kutlandı. Sokağa dökülen taraftarlar, davul zurna eşliğinde halkalar kurup, Bayburt Barı oynadı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu´nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, lig bitimine 2 hafta kala 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bayburt´ta sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları, tarihi Saat Kulesi önünde toplandı. Şampiyonluk sevincinde bulunan taraftarlar, yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktı, araçlarıyla kornalar eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Taraftarlar, gece boyu davul zurna eşliğinde halkalar kurup, Bayburt Barı da oynayarak doyasıya eğlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araç konvoyu

-Kutlamalar

-Saat kulesi önünden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2023-05-31 11:04:40



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