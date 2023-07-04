Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü (2)

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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O ANLAR KAMERADA

Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp hayatını kaybeden Mehmet Daştan'ın (43), düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2023-07-04 00:37:53



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