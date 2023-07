Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz (2)

`MAALESEF HIRSIZLAR ÇOK; BU HIRSIZLARA DA GEREKEN HESABI SORACAĞIZ´

Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Üç kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız vatandaşımızdan gelen şikayetleri dikkatle inceliyor. Hileli yöntemlere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor ve yapılacak. Hayat pahalılığı, bununla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Maalesef hırsızlar çok; bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız. Salgın, küresel ekonomide dengeleri tamamen altüst etti, tedarik zincirleri kırıldı, fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Özellikle sağlık alanında gelişmiş ülkelerde bile çok ciddi sorunlar, kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci hamdolsun suhuletle atlattık. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık" diye konuştu.

`SAVAŞIN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÜLKEMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ´

RusyaUkrayna arasında yaşanan savaşta Türkiye´nin dengeyi koruduğuna da değinen Erdoğan, "Tam salgın krizi bitti derken, bu sefer Karadeniz'de komşumuz olan iki ülke arasında bir savaş patlak verdi. Enerji ve gıda fiyatları tüm dünyada rekor seviyelere çıktı. Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da adil ve dengeli bir tutum takındık. Savaş lobisinin ülkemizdeki muhalefeti de kullanarak bizi ateşe atmasına izin vermedik. Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirirken Rusya Federasyonu'yla münasebetlerimizin bozulmasına müsaade etmedik. İşte dün Ukrayna Devlet Başkanını İstanbul´umuzda misafir ettik. Sayın Putin´le de yakın diyaloğumuzun zaten sürdürüyoruz. İnşallah ağustos ayında da Sayın Putin ile bir araya geleceğiz. Diplomatik hamlelerimizle hemen yanı başımızda bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

'6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR´

Komşu ülkelerde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine yansımaları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu etkileri sadece bizler değil, Avrupa'dan Amerika'sına kadar herkes hissediyor. Türkiye'nin bu ülkelerden farkı 6 Şubat'ta tarihinin en büyük tabii afetlerinden birine maruz kalmasıdır. 50 bine aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz? 104 milyar dolar. Biz kalkacağız ve özellikle bu sahte muhalefetin oyunlarına da gelmeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler dahil hemen hiç kimse böyle bir yükün altından rahatça kalkamaz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Enkazları kısa sürede kaldırdık. 120 bine yakın konteynerin kurulumunu tamamladık. 180 bin civarında deprem konutunun inşa sürecini başlattık. Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. İlk bir sene içerisinde 319 bin konutu depremzedelerimize teslim edeceğiz. Toplamda ise 650 bin konut yapacağız" diye konuştu.

`ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ´

Türkiye´nin tek yürek olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Depremin izlerini tamamen silinceye kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Depremin yaralarını milletçe sarmadan hiçbirimiz huzura eremeyiz. 14 milyon vatandaşımız sıkıntı çekerken biz hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Zorlukları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Dertlerimize birlikte çare üretecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı da paylaşacağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez. Biz bir ve beraber olursak Türkiye'nin şahlanışına kimse set çekemez. Türkiye yüzyılının bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi bizlerin el ele gönül gönüle vermesine bağlıdır" dedi.

`SABAH AKŞAM KAVGALARINI İZLEMEKTEN MİLLETE ARTIK GINA GELDİ´

Bayburt´un `Bu dağda maral gezer´ türküsünden alıntı yapan Erdoğan, "Sırf oy vermediler diye insanları kapı dışarı eden bu muhalefetin, ülkeye de millete de faydası olmaz. Seçim kazanmak uğruna terör örgütleri ile bile iş birliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Bunların siyaset sahnesinde niçin bulunduklarını sizler de görüyorsunuz değil mi? Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi gına. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı, bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını tek adam, diktatör diyerek, bugün göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş, ne bitmiş umurlarında bile değil. Dünyayı zaten takip etmiyorlar" diye konuştu.

`GÖLGE ETMESİNLER, BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ´

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "Milletin sıkıntılarına çözüm olacak önerilerini henüz duyan oldu mu? Yönettikleri belediyelerde eserin, hizmetin, yatırımın kırıntısına dahi rastlanılmıyor. Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyonun tamamı ülkeyi bunların insafına bırakmadığı için her gün Allah'a hamd ediyor. Milletimiz bunların kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs-28 Mayıs'ta nasıl büyük bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor. Rabbim bunların hırsından ülkemizi muhafaza eylesin. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Bizim zaten bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz. Türkiye´ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Biz zaten muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz zaten hiçbir ayrım yapmadan illerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Biz zaten Türkiye yüzyılının inşasını her gün tuğla üstüne tuğla koyarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

`ÇALIŞMALAR SÜRATLE DEVAM EDİYOR´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların sürdüğü Kop Tüneli´nin 2025 yılına kadar tamamlanacağını da belirterek, "6 sağlık tesisinin proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 908 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1012 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk Evim projesi kapsamında 252 konut inşa edeceğiz. İlk Evim arsa projesi kapsamına 257 konutluk altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsalarımızı hizmetinize sunacağız. İktidara geldiğimizde il sınırları içinde arıtma tesisi bulunmazken bugün 1 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 81´ine hizmet vermekteyiz. Bayburt Millet Bahçesi projesinin çalışması sürüyor. 2022 yılına kadar Bayburt´ta sadece 2 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz bunu 104 kilometreye çıkardık. Nereden nereye. Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankaş tüneli ve bağlantı yollarını tamamlayarak trafiğe açtık. Trabzon-Aşkale yolu ve proje içindeki Kop Tüneli´nde yapım çalışmaları süratle devam ediyor; projeyi 2025´e kadar tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

`EN KISA ZAMANDA HAVALİMANIMIZI BİTİRİYORUZ´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt´ta yapılan ve devam eden yatırımları da sıralayarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bayburt ve Gümüşhane´ye hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının inşası sürüyor. İnşallah en kısa zamanda havalimanımızı bitiriyoruz. Son 21 yılda Bayburt´a 10 baraj, 1 gölet, 15 sulama tesisi, 1 içme suyu tesisi, 51 taşkın koruma tesisi, 2 arazi toplulaştırma ve 3 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 83 tesis inşa ettik. İçme suyu meselesini garantiye aldık. Bayburtlu çiftçilerimize 400 milyon TL tutarında tarımsal destek verdik. Sulama tesisleriyle 115 bin dekar zirai arazisi sulamaya açtık. İş yerlerimize 123 milyon TL prim teşviki verdik. Enerjide Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü´ne doğal gaz arzını sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde Bayburt´u daha çok, daha büyük, daha fazla hayata dokunan hizmetlerle buluşturacağız"

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele keserek projelerin resmi açılışını gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bayburt Mehmet Can PEÇE

2023-07-08 17:40:04