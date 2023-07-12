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        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Bayburt'ta coşkulu karşılama

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 23:27
        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Bayburt'ta coşkulu karşılama

        Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT, (DHA) A Milli Futbol Takım'nın kaptanı ve Inter'in oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle geldiği memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı. 

        Hakan Çalhanoğlu, baba ocağı Bayburt'a geldi. Çalhanoğlu'nu 'Milyonların kaptanı, Bayburt'un gururu Hakan Çalhanoğlu memleketine hoş geldin' pankartıyla karşılayan hemşehrileri, sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun kalabalığın 'Bayburt seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşıladığı Çalhanoğlu, araç konvoyu eşliğinde kent merkezine geldi. Hakan Çalhanoğlu burada sevenleriyle birlikte üçlü çekti. Başarılı futbolcudan imza almak isteyen yüzlerce kişi izdihama da neden oldu. Kalabalık nedeniyle valilik ve belediye ziyaretlerini gerçekleştiremeyen 29 yaşındaki futbolcu, baba ocağı olan Konursu Köyü'ne geçti. Çalhanoğlu, yarın kentte bir dizi ziyaretlerde bulunup, bazı etkinliklere katılacak. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Hakan Çalhanoğlu karşılama

        -Konvoy ve üçlü çektirme

        -Vatandaş röportajları

        DHA-Spor Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

        2023-07-12 23:26:43

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