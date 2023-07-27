Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÖLETTE BALIK TUTARKEN BOĞULDU  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 00:49
        GÖLETTE BALIK TUTARKEN BOĞULDU  

        BAYBURT'ta İsmet Aydın (72), balık tutmak için girdiği gölette boğuldu.Olay saat 14.30 sıralarında Akşar köyü yakınlarındaki gölette meydana geldi. Balık avlamak için gölete giren İsmet Aydın, bir süre sonra gözden kaybolunca, çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerin, botla açıldıkları göletteki 2 saat süren çalışmaları sonucu Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bulunduğu yerden karaya çıkarılan Aydın'ın cesedi, otopsisi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)Görüntü Dökümü

        ----------------------------

        -Ekiplerin gölette arama çalışmaları

        -Göletten görüntüHaber Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

        2023-07-27 00:48:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişi kayboldu
        Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişi kayboldu
        Bilim insanları Bayburt'taki doğal kehribar rezervini inceledi
        Bilim insanları Bayburt'taki doğal kehribar rezervini inceledi
        Bayburt'un zirvelerinde endemik bitkilerin izini sürüyor
        Bayburt'un zirvelerinde endemik bitkilerin izini sürüyor
        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi eserlerinin yanı sıra doğasıyla da öne çıkıyor
        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi eserlerinin yanı sıra doğasıyla da öne çıkıyor
        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı
        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı