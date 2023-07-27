GÖLETTE BALIK TUTARKEN BOĞULDU  

BAYBURT'ta İsmet Aydın (72), balık tutmak için girdiği gölette boğuldu.Olay saat 14.30 sıralarında Akşar köyü yakınlarındaki gölette meydana geldi. Balık avlamak için gölete giren İsmet Aydın, bir süre sonra gözden kaybolunca, çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerin, botla açıldıkları göletteki 2 saat süren çalışmaları sonucu Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bulunduğu yerden karaya çıkarılan Aydın'ın cesedi, otopsisi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin gölette arama çalışmaları

-Göletten görüntüHaber Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2023-07-27 00:48:55