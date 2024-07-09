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        Bayburt'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk öldü

        BAYBURT'ta mezrada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Muhammet Ali Küçük (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:34 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:40
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        Bayburt'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk öldü
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        BAYBURT'ta mezrada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Muhammet Ali Küçük (16), hayatını kaybetti. Kentte yıldırım düşme anları kamerayla kaydedildi.

        Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisindeki mezrada büyükbaş otlatan Muhammet Ali Küçük'e akşam saatlerinde sağanak sonrası yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Küçük, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kentte art arda yıldırım düşme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde; yıldırım düşmesiyle gecenin aydınlanması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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