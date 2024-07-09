Bayburt'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk öldü

Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisindeki mezrada büyükbaş otlatan Muhammet Ali Küçük'e akşam saatlerinde sağanak sonrası yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Küçük, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kentte art arda yıldırım düşme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde; yıldırım düşmesiyle gecenin aydınlanması yer alıyor.

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