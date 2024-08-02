Bakan Memişoğlu Bayburt'ta

SAĞLIK Bakanı Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Bayburt’a geldi. Bakan Memişoğlu Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, dün gerçekleştirdiği Trabzon ziyareti sonrası bugün kara yolu ile Bayburt'a geldi. Bayburt Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Mustafa Eldivan'dan bilgiler aldı. Ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Memişoğlu, sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Memişoğlu, buradan ayrılarak Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

'İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK'

Hastane ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Şehir değerlendirmelerimize Bayburt'ta devam ettik. Çoruh Nehri'nin güzel şehri Bayburt'ta güzel ağırlandık. Sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Şu anda Bayburt'ta yeni yapılan devlet hastanemizde sağlıkla ilgili bilgileri, istekleri aldık. Bayburt'taki eski hastanemizle ilgili sağlık planlamamızı yapıyoruz. Bununla beraber Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorunun çözüldüğünü görüyoruz. Sayın Valimiz, vekilimiz ve il sağlık müdürümüz koordineli uyum içerisinde çalışıyor. Bayburt, gerçekten çok güzel bir şehir; çok güzel ağırlandık ve sağlık hizmetlerinin iyi sunulduğu bir şehir, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu. Bakan Memişoğlu, daha sonra Gümüşhane ziyareti için kentten ayrıldı.