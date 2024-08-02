Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bakan Memişoğlu Bayburt'ta

        SAĞLIK Bakanı Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Bayburt'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu Bayburt'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIK Bakanı Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Bayburt’a geldi. Bakan Memişoğlu Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, dün gerçekleştirdiği Trabzon ziyareti sonrası bugün kara yolu ile Bayburt'a geldi. Bayburt Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Mustafa Eldivan'dan bilgiler aldı. Ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Memişoğlu, sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Memişoğlu, buradan ayrılarak Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        'İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK'

        Hastane ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Şehir değerlendirmelerimize Bayburt'ta devam ettik. Çoruh Nehri'nin güzel şehri Bayburt'ta güzel ağırlandık. Sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Şu anda Bayburt'ta yeni yapılan devlet hastanemizde sağlıkla ilgili bilgileri, istekleri aldık. Bayburt'taki eski hastanemizle ilgili sağlık planlamamızı yapıyoruz. Bununla beraber Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorunun çözüldüğünü görüyoruz. Sayın Valimiz, vekilimiz ve il sağlık müdürümüz koordineli uyum içerisinde çalışıyor. Bayburt, gerçekten çok güzel bir şehir; çok güzel ağırlandık ve sağlık hizmetlerinin iyi sunulduğu bir şehir, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu. Bakan Memişoğlu, daha sonra Gümüşhane ziyareti için kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu
        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Karadeniz'deki 4 ilde gıyabi cenaze...
        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Karadeniz'deki 4 ilde gıyabi cenaze...
        Bayburt'ta nehre düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Bayburt'ta nehre düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı
        Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı
        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Gümüşhane'de 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı