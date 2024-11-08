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        Kar nedeniyle yolda kalan TIR'a iş makineli kurtarma

        BAYBURT'ta Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle yolda kalan TIR, bölgede hafriyat şirketine ait iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:50
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        Kar nedeniyle yolda kalan TIR'a iş makineli kurtarma
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        BAYBURT'ta Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle yolda kalan TIR, bölgede hafriyat şirketine ait iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

        Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Ani kar bastırması, görüş mesafesinin azalması sonucu Kemerli mevkisinde karda ilerlemekte zorluk çeken TIR'ın şoförü aracı ile mahsur kaldı. Çevrede yol inşaatında görevli hafriyat şirketi ekipleri, mahsur kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. TIR, halatla bağlandığı iş makinesi tarafından çekilerek kurtarıldı. TIR şoförü, güvenli alanına aracıyla yoluna devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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