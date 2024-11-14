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        Picasso'ya ait olduğunu öne sürüp, 6 milyon avro değer biçtikleri tabloyla yakalandılar

        BAYBURT'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 250 sikke, tarihi eserlik objeler ile ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu öne sürülen nü tablo ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:55
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        Picasso'ya ait olduğunu öne sürüp, 6 milyon avro değer biçtikleri tabloyla yakalandılar
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        BAYBURT'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 250 sikke, tarihi eserlik objeler ile ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu öne sürülen nü tablo ele geçirildi. Şüphelilerin tabloya 6 milyon avro değer biçip satmaya çalıştıkları belirlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı’nın tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıkarılan eserlerin, batı illerine satılmak üzere hazırlandığı ve bir kısmının da yurt dışına çıkarılacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. 21 şüpheliyi takibe alan ekipler, 14 ilde belirlenen ikamet, araç ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; Osmanlı dönemine ait 3 bin 72 sikke, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen 178 sikke ve çeşitli tarihi eser nitelikteki objeler ele geçirildi. Operasyonların Bayburt ayağında, şüphelilerin 6 milyon avro değer biçip satışa sundukları, ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu ileri sürülen nü tablo da ele geçirildi. Tablonun gerçek olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u jandarmadaki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. Bu arada operasyon ve baskın anları da jandarma kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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