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        Kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, iş makinesiyle kurtarıldı

        BAYBURT'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili olurken, Soğanlı Dağı'nda yolda kalan kamyonet, iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:40
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        Kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, iş makinesiyle kurtarıldı
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        BAYBURT'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili olurken, Soğanlı Dağı'nda yolda kalan kamyonet, iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

        Hava sıcaklığının düştüğü kentte sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı başladı. Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oldu. Dağ güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken mobilya yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet Bozo, aracı ile mahsur kaldı. Bozo’nun yardımına bölgeden geçen bir iş makinesinin operatörü yetişti. Kamyonet, halatla iş makinesine bağlanıp çekilerek kurtarıldı. Sürücü Bozo, aracıyla yoluna devam etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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