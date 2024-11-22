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        Köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

        BAYBURT'ta polis ekiplerinin operasyonunda, 19 ilde sosyal medyadan köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:05
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        Köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
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        BAYBURT’ta polis ekiplerinin operasyonunda, 19 ilde sosyal medyadan köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüphelilerden ‘dolandırıcılık’ suçlarından toplam 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. tutuklandı.

        Bayburt’ta bir kişi sosyal medyada gördüğü ilan üzerinden köpek sahiplenmek isterken dolandırılınca İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. İhbar üzerine Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerinin İ.A. ve Ç.T. olduğu saptanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda; şüphelilerin sosyal medya üzerinden satılık köpek ilanı vererek, aynı gün otobüsle gönderme vaadinde bulundukları, mağdurlara kimlik fotoğrafı ve bazı belgeler göndererek güvenlerini kazandıktan sonra para göndermelerini sağladıkları, parayı aldıktan sonra kişilerin telefonlarını engelleyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. YAKALANDILAR

        Aynı yöntemle 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları ve 6 yıldır da polisten kaçtıkları belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takip sonucu ATM’den para çektikleri sırada İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        OPERASYON ANI KAMERADA

        Operasyon anları polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler, Bayburt’a getirildi. Emniyette tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkına kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A., tutuklanırken, Ç.T. adli kontrolle serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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