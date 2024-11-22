Köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

BAYBURT’ta polis ekiplerinin operasyonunda, 19 ilde sosyal medyadan köpek sahiplenmek isteyen 36 kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüphelilerden ‘dolandırıcılık’ suçlarından toplam 20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. tutuklandı.

Bayburt’ta bir kişi sosyal medyada gördüğü ilan üzerinden köpek sahiplenmek isterken dolandırılınca İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. İhbar üzerine Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerinin İ.A. ve Ç.T. olduğu saptanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda; şüphelilerin sosyal medya üzerinden satılık köpek ilanı vererek, aynı gün otobüsle gönderme vaadinde bulundukları, mağdurlara kimlik fotoğrafı ve bazı belgeler göndererek güvenlerini kazandıktan sonra para göndermelerini sağladıkları, parayı aldıktan sonra kişilerin telefonlarını engelleyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. YAKALANDILAR