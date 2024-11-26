Çatıdan düşen kar, hasara yol açtı; o anlar kamerada

BAYBURT’ta bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, düşüp park halindeki araçlar ve zemin kattaki markette hasara neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kentte etkili olan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği kentte kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Gençosman Mahallesi’ndeki bir binada çatıda biriken kar kütlesi düştü. Bina önünde park halinde olan araçlar ile zemin kattaki marketin tavanı ve camları zarar gördü. Kar kütlesinin düşme anı cep telefonu ile görüntülendi, güvenlik kameralarına yansıdı.