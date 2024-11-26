Çatıdan düşen kar, hasara yol açtı; o anlar kamerada
BAYBURT'ta bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, düşüp park halindeki araçlar ve zemin kattaki markette hasara neden oldu.
BAYBURT’ta bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, düşüp park halindeki araçlar ve zemin kattaki markette hasara neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Kentte etkili olan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği kentte kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Gençosman Mahallesi’ndeki bir binada çatıda biriken kar kütlesi düştü. Bina önünde park halinde olan araçlar ile zemin kattaki marketin tavanı ve camları zarar gördü. Kar kütlesinin düşme anı cep telefonu ile görüntülendi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Market sahibi Cahir Çelik, “Yoğun kar yağışı nedeniyle çatıdan düşen kar dükkanımıza düştü. İnşallah bir çaresine bakacağız" dedi.
Öte yandan, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Şalcılar köyünde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları, küçükbaşları da olumsuz etkiledi. Çiftçiler, aniden bastıran tipi ve don nedeniyle yaklaşık 200 küçükbaşın öldüğünü belirtti.
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