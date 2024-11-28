Bayburt'ta kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

BAYBURT’ta son yılların en yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulmasıyla, kentte yollar kapandı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla araçlarını kar yığınlarından çıkarmaya çalıştı. 3-4 günlük aranın ardından araçlarını çalıştıran vatandaşlar, temizlik çalışmalarında ekiplere eşlik etti.