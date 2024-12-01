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        Bayburt'ta kar esareti

        BAYBURT'ta kar kalınlığı 80 santimetreyi aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:10
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        Bayburt'ta kar esareti
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        BAYBURT’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi aştı. Yağışın etkisini sürdürdüğü, araçların kara gömüldüğü kentte belediye ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi aştı, kentte birçok yol kapandı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, sürücüler de kendi imkanlarıyla araçlarını kar yığınlarından çıkarmaya çalıştı. Bazıları 3-4 gün sonra araçlarını çalıştırdı. Caddelerde, dükkan önlerinde biriken kar yığınlarını temizlemek için çalışmalarını sürdüren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

        Kar altında kalan aracını çıkarmaya çalışan Alim Üner, "Çok kar yağdı. Araçlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Komşularımızın araçları da perte çıktı. Allah'tan geldi. Yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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