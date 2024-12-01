Bayburt'ta kar esareti

BAYBURT’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi aştı. Yağışın etkisini sürdürdüğü, araçların kara gömüldüğü kentte belediye ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi aştı, kentte birçok yol kapandı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, sürücüler de kendi imkanlarıyla araçlarını kar yığınlarından çıkarmaya çalıştı. Bazıları 3-4 gün sonra araçlarını çalıştırdı. Caddelerde, dükkan önlerinde biriken kar yığınlarını temizlemek için çalışmalarını sürdüren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.