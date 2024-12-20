Karla kaplı arazide gezen vaşaklar kamerada

Merkez ilçesine bağlı Kitre köyünde yaşayan Mümtaz Erol, aracı ile ilerlerken yol kenarında nesli tükenme tehlikesi altında olan ve nadir görülen vaşakları fark etti. Şaşkınlıkla aracından inen Erol, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Yol kenarından, karla kaplı boş bir araziye geçerek vaşakları görüntüleyen Erol'un "Oh, maşallah. Güzellik, gel buraya. Şunların güzelliklerine bak" dediği anlar, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

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