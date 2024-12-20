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        Karla kaplı arazide gezen vaşaklar kamerada

        BAYBURT'tanesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak, karla kaplı arazide görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:45
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        Karla kaplı arazide gezen vaşaklar kamerada
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        BAYBURT'tanesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak, karla kaplı arazide görüntülendi.

        Merkez ilçesine bağlı Kitre köyünde yaşayan Mümtaz Erol, aracı ile ilerlerken yol kenarında nesli tükenme tehlikesi altında olan ve nadir görülen vaşakları fark etti. Şaşkınlıkla aracından inen Erol, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Yol kenarından, karla kaplı boş bir araziye geçerek vaşakları görüntüleyen Erol'un "Oh, maşallah. Güzellik, gel buraya. Şunların güzelliklerine bak" dediği anlar, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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