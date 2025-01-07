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        Bayburt buz tuttu; havaya atılan sıcak su kristalleşti

        BAYBURT'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi derecelere düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:55
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        Bayburt buz tuttu; havaya atılan sıcak su kristalleşti
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        BAYBURT'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Kentte havaya atılan sıcak su donup, kristalleşti.

        Kentte hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde yağan kar yağışı ile şehir merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Yeni yılın ilk karının yağdığı Bayburt'ta vatandaşlar, araçları üzerine biriken karı temizledi. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan esnaf, kapı önlerinde biriken karı temizledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 50 santimetreyi bulması ile 6 köy yolu, ulaşıma kapandı. Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken, havaya atılan sıcak suyun donarak buz kristaline dönüştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        'MEMLEKETİMİZE YAKIŞAN BİR BEYAZ ÖRTÜ'

        Kar yağışının Bayburt'ta çok yakıştığını ifade eden Ali Emre Birni, "Yoğun bir kar yağışı başladı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran bir kar yağışı var. Görüntü çok güzel. Zaten memleketimize yakışan bir beyaz örtü. Vatandaşlarımıza evlerine erken gitmeleri konusunda da uyarılarımızı yapalım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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