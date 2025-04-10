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        Karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı; 1 yaralı

        BAYBURT'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, inşaat şantiyesinin ofisine çarpan TIR'ın sürücüsü, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:38 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:40
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        Karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı; 1 yaralı
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        BAYBURT'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, inşaat şantiyesinin ofisine çarpan TIR'ın sürücüsü, yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 28 K 1015 plakalı TIR, kar nedeniyle kontrolden çıkıp, çelik bariyeri de aşarak yol kenarındaki inşaat şantiyesine ait ofise çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbara kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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