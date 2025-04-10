Karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı; 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 28 K 1015 plakalı TIR, kar nedeniyle kontrolden çıkıp, çelik bariyeri de aşarak yol kenarındaki inşaat şantiyesine ait ofise çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbara kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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