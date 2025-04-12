Bayburt'ta kar mesaisi

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf ise dükkanlarının önündeki kar birikintilerini temizledi. Yağışın ardından ekipler şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 15 santime ulaştığı kentte ekipler temizlik çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.