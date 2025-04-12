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        Bayburt'ta kar mesaisi

        BAYBURT'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:20
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        Bayburt'ta kar mesaisi
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        BAYBURT'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 15 santime ulaştığı kentte ekipler temizlik çalışması başlattı.

        Kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf ise dükkanlarının önündeki kar birikintilerini temizledi. Yağışın ardından ekipler şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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