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Bayburt Belediyesi modern sera kuracak

AA

Bayburt Belediyesi modern sera kuracak

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle "Güneşten Toprağa Üretim Tesisi Projesi" kapsamında 4 milyon liralık yatırımla polikarbon destekli sera kuracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayburt Belediyesi ve KUDAKA işbirliğiyle 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçecek projeye ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

Belediyede düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Murat Buğan, Belediye Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu ve ilgili kurumların projeden sorumlu teknik personeli katıldı.

Proje ile yöreye ait lahana, havuç, fasulye, domates, kornişon gibi ürünlerin kısa süren üretim sezonunun seracılık çalışmaları ile daha uzun süreye yayılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, 1000 metrekarelik alana sahip polikarbon destekli 2 sera ile 150 kilovat kurulum gücüne sahip solar enerji üretim tesisi entegre edilerek modern tarımsal seracılık yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Pekmezci, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamı odaklı projemizin hayata geçmesiyle kadınlarımızın tarımsal üretimde daha çok rol almasının yanında tarımsal üretim sürecinin kısa olduğu şehrimizde uygulayacağımız modern seracılık yöntemleriyle bu süreyi uzatarak rekoltemizi artırmayı planlıyoruz. Bu yöntemin yaygınlaşmasıyla birlikte hem şehrimizde ürün çeşitliliği artırılmış hem de şehrimiz ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız."


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