Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'ye ziyaret

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BAYBURT (AA) - Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Pekmezci, Göksu ve beraberindeki heyeti Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kentin tarihi ve kültürel kimliği hakkında bilgiler verdi.

Belediye çalışmalarından da bahseden Pekmezci, belediye meclisinde kararların hepsinin oy birliği ile alındığını vurgulayarak bu durumun Bayburt'ta dayanışma, birlik ve beraberliğin her daim var olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek misafirperverliğinden dolayı Pekmezci'ye teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.







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