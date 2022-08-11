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Bayburt Üniversitesinin proje seferberliği desteklerle büyüyor

AA

Bayburt Üniversitesinin proje seferberliği desteklerle büyüyor

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesinin proje seferberliğinin uluslararası desteklerle büyüdüğü bildirildi.

Bayburt Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin "projeden projeye" yaklaşımıyla başlattığı proje seferberliğinin, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Teknoloji Transfer Ofisinde (TTO) görevli Dr. Öğretim Üyesi Didem Güleryüz'ün "Programla İlişkisi Olmayan Üçüncü Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA171)" kapsamında hazırladığı Erasmus+ projesinin desteklenmesiyle uluslararası niteliğini artırdı.

Güleryüz, proje kapsamında Kosova, Gürcistan ve Bosna Hersek ile tarımda, spor bilimlerinde ve yönetimde yapay zeka uygulamaları alanlarında öğrenci ve akademik personel değişimi sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Proje sayesinde ulus aşırı dünyadaki sosyal, kültürel ve akademik yaşamların yakınlaşmasının ufuk açıcı fikirlere ilham olmasını ve üniversitemizin temsiliyetinin geniş uluslararası alanlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz. Projenin düşünsel tasarım sürecinden yazım ve başvuru süreçlerine kadar her aşamadaki destekleriyle beni cesaretlendiren ve teşvik eden Rektörüm Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, Rektör Yardımcım Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'e, Dekanım Prof. Dr. Vecihi Aksakal'a, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kömür'e ve Dr. Öğr. Üyesi Serhan Kökhan'a teşekkürü borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Türkmen ise uluslararası proje desteğinden dolayı Güleryüz'ü tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Proje seferberliğimiz, tam manasıyla böylesine güzel haberleri duymak için başladı. Uluslararası dünyada akademik, sosyal, ekonomik ve kültürel tüm süreçler iç içe geçiyor. Küresel bağlantının bu kadar yükseldiği bir çağda etkileşimlilik kavramı önem kazanıyor. Nitekim üretimin çeşitlendiği esnek uzmanlaşma geleneğinde, farklı alanlarda ihtisaslaşan kurumların tecrübe ve bilgi paylaşımına dayanan ortaklıkları, yeni ve daha büyük projelere dönüşerek dünyayı değiştiriyor. Bu proje, dört ülke arasında kurulacak işbirliklerine vesile olması bakımından diplomatik bir nitelik de taşıyor. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, kültürlerarası iletişimin daha iyi bir dünyaya aracılık etmesini diliyorum."


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