İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti:

BAYBURT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin gelecek 100 yılının altyapısını yaptığını belirterek, "Geçmiş 100 yılın da başımıza gelen felaketlerden dolayı oluşan açığını kapatmaya çalıştı." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Soylu, Bayburt Valiliği önünde kendisini ilgiyle karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, Bayburt'ta olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"Dünyadaki bir takım ülkeler ona çelme takmak istese de dönüyorlar, dolaşıyorlar ayağına geliyorlar ve dünyada bir yerde problem varsa bunu 'Tayyip Erdoğan, Türkiye çözsün' diyorlar." ifadesini kullanan Soylu, "Sadece Türkiye'nin lideri değil, dünyanın da umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburtlu hemşehrilerimize selamları var, sevgileri var, muhabbetleri var." diye konuştu.

Soylu, terörle her alanda mücadele eden kahramanların komutanı Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de selamları ve muhabbetlerini hemşehrilerine iletti.

Dünyanın farklı bir dönemden geçtiğinin altını çizen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Tam 2,5 yıldır korona denilen bir illetle dünya karşı karşıya. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve etrafımızdaki neredeyse bütün coğrafyada koronadan bağımsız vekalet savaşları dediğimiz, özellikle Müslümanların bulunduğu coğrafyada bir karmaşıklığı oluşturabilmek için Batı dünyası elinden geleni ortaya koyuyor. Bitti mi? Hayır. Çin bir taraftan üretim bantlarını, üretim sıkıntısına döndürüyor. Diğer taraftan Karadeniz'in hemen üstünde Rusya ile Ukrayna arasında belki de 'geliyorum' diye bağıran ve bütün dünyayı gıda krizi başta olmak üzere birçok süreçle etkileyen bir savaşın olduğuna şahit oluyoruz. Bunları hep beraber yaşıyoruz. Bir taraftan bu sıkıntıların içerisinde 'Türkiye'yi acaba ekonomik saldırılarla diz çökertebilir miyiz, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurabilir miyiz?' diye plan, program ve oyun kurmaya çalışanlar var."

Soylu, PKK'nın, Amerika ve Avrupa tarafından belki de en çok bu dönemde desteklendiğini, son 3 yılda Amerika senatosunun PKK'ya 2 milyar dolar resmi yardım yaptığını aktardı.

- "Onlar zannettiler ki milletimiz bu işi anlamıyor"

Milletin her şeyden haberi olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Zannediyorlar ki paralarıyla, oyunları ve tuzaklarıyla, PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek bize diz çökertecekler. Onlar hangi adımı atarlarsa atsınlar, hangi oyunu kurarlarsa kursunlar... Bir taraftan Gezi olaylarını yaptılar bizi diz çökertemediler. Bir taraftan 17-25 Aralık FETÖ darbesini yaptılar bizi diz çökertemediler. Onlar zannettiler ki milletimiz bu işi anlamıyor, onlar zannettiler ki Bayburtlu hemşehrilerim bu işleri takip etmiyor. Ben bir şey biliyorum, şurada Bayburt'ta bir kahveye oturayım, eğer Amerikan Başkanına fesini ters giydirmezse benim hemşehrilerim başka bir şey bilmiyorum. Dünyayı da takip ediyor, Türkiye'yi de takip ediyor, dünyada neler olduğunu biliyor ve bize hangi oyunların kurulduğunu biliyor."

Soylu, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de varlığını ortaya koyan, kimi yerde huzuru, kimi yerde de barışı temin eden bir Türkiye olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, onlar Türkiye'ye çelme takmaya çalışırken şehir hastaneleri, dünyanın en büyük havalimanları, Çanakkale'deki köprüsü, insansız hava araçları, dünyadaki en büyük barajları ve Ayasofya'sı ile beraber bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

- "Bu sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi mi çözer?"

Dünyada yaşanan sıkıntıların bazılarının Türkiye'ye de intikal ettiğine değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Şu tercihi elbette ki bu büyük milletimiz yapacaktır. Bu sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi mi çözer? Bu sıkıntıları bugün, dünyanın karşısında mum gibi durduğu Tayyip Erdoğan mı çözer? Bugüne kadar reise itimat ettiniz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza itimat ettiniz. Değerlerimize hakaret edenlere karşı milletinin yanında olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiniz ve itimat ettiniz. Hiç bir zaman kendi geleceği için makam için koltuk için ne eğildi, ne de büküldü. Sadece bu dünyanın, ülkemizin büyümesinin ve zenginleşmesinin değil, ben yaşıyorum ve görüyorum ki öteki dünyanın da hesabını yapan, bu milletin bütün değerlerine sahip çıkmaya çalışan, her türlü oyunu ve tuzağı sadece milletin iradesiyle ve sizinle beraber bozmaya çalışan Cumhurbaşkanımız var."

Soylu, Almanya'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Çin'e kadar dünyada büyük geçinen ülkelerde büyük karmaşıklıkların olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alışmışlardı bedavacılığa. Problemlerini, sorunlarını Müslüman ülkelerin üzerine yık, Türkiye'nin üzerine yık, Türkiye ile beraber uğraş, kendi ülkelerinin insanlarını rahat ettirmek için buralarda karmaşıklık oluştur. Onların fotoğraflarda foyaları ortaya çıktı. Afganistan'dan kalkan uçağın fotoğrafını hep beraber gördük. Öyle bir kaçtılar ki dünyada Amerika'nın rezilliğini kendilerinden sonra gelecek nesillere bırakmak zorunda kaldılar. Herkesin bir hesabı var. Yaptığın zulümlerin hesabını Allah bilir ve sana gösterir. Onun için içerisinde bulunduğumuz zorluklar ve sıkıntılar var. Bize itimat edin ve güvenin. Etrafımızdaki coğrafyada sıkıntılar var, bize itimat edin ve güvenin."

Bakan Soylu, Tunceli Pülümür'deki güvenlik kulelerinin yapımı öncesinde yaşanan bir olayı da vatandaşlarla paylaştı:

"Hatırlarsınız bundan 4-5 yıl önce Yaşar Paşamızla beraber Tunceli'den Bayburt’a gelmiştik. Tunceli'de o gün 300'ün üzerinde terörist vardı. Tunceli Valiliğinde bir toplantı yaptık, dedik ki 'Şu Tunceli Pülümür yolundan kimse geçemiyormuş, hep beraber atlayayım Tunceli Pülümür yoluna gidelim.' Etrafımızdakilerin gözleri böyle açıldı, 'Efendim gidilemez' dedi. Devletin Jandarma Genel Komutanı ve devletin İçişleri Bakanı gidemezse millet ne yapsın? Biz beraber oraya gittik, en kritik yerde durduk. Aşağıya indik ve orada bir plan yaptık. Dedik ki 'Bu yolun sağına, soluna, en tepesine, her tarafına kuleler yapacağız, vatandaşımız buradan rahat bir şekilde geçecek teröristi de burada tertemiz edeceğiz, ortadan kaldıracağız.' İlk etapta 21 kule yaptık ve Tunceli Pülümür yolundan herkes rahat bir şekilde geçmeye başladı. O gün 300'ün üzerindeki terörist sayısını söyleyeyim yakında elimize düşerler, 5'e düştü. Onların da peşindeyiz."

- "Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak"

Pülümür'ün yanı sıra diğer bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere de değinen Bakan Soylu, "Tendürek Dağı tertemiz. Mersin'den Adıyaman'a kadar Amanoslar tertemiz. Yine Kars'ta Çemçe Madur tertemiz. 2023, 29 Ekim'de bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum, Allah nasip ederse rahmetli dedem öyle söylerdi, sağsak ta yaşarsak, Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak. Doğu ve Güney Doğu'da bu ülkenin vatandaşları sokağa çıkmaya korkarlardı. Çocuklarını okula göndermeye korkarlardı. İş yerlerine gelirler onlardan haraç alırlardı. Haraç alanları da tepeledik, çocukları korkutanları da tepeledik. Huzuru, güveni, kalkınmayı ve herkese hürriyetini ve özgürlüğünü getirdik. Sizin sayenizde ve sizle beraber." diye konuştu.

- "Biz ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Avrupa'ya güveniyoruz"

Türkiye'nin yanı sıra etrafındaki coğrafyadan da sorumlu olduklarını ifade eden Soylu, bu coğrafya huzurlu olmazsa, bura üzerinden Türkiye'yi karıştırmaya çalışacaklarını vurguladı.

Soylu, bu coğrafyaya huzuru yine Türkiye'nin getireceğine işaret ederek, "Yine burada Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, bir evladınız, bu ülkeye güvenen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Suriye'de de Şam'da da huzuru biz getireceğiz. Irak'ta, Bağdat'ta huzuru biz getireceğiz, etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru biz getireceğiz. Müslüman coğrafyanın üzerine biçilen bu fitne tohumlarını Allah'ın izniyle bu millet kaldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan kendilerine güvenmelerini ve itimat etmelerini isteyen Soylu, şunları kaydetti:

"Eksiğimiz olabilir biz insanız. Eksikten yoksun Cenab-ı Allah'tır. Ama bu millete ihanetimiz, bu millete yalanımız, bu millete dolanımız ve bu millete yanlış bir işimiz bugüne kadar olmadı, Allah nasip etmesin, bundan sonra da olmayacak. Biz ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Avrupa'ya güveniyoruz. Benim liderim Recep Tayyip Erdoğan bir tek şey söylüyor, 'Ben sadece milletin ve Allah'ın önünde eğilirim' diyor."

Soylu, Bayburtluların mert, cesur, vatanperver olduğunun altını çizerek, "Hani bir otağın orta direği olur ya Bayburt benim milletimin otağının orta direğidir. Hiç uzatmaya, lafı başka yere götürmeye gerek yok. Siz sadece bu ülkenin otağının en güçlü orta direği değilsiniz. Bu memleketin değerlerinin sahibisiniz. Birisi bir şey yapmaya kalkarsa, 'Biz buradayız' diye haykıranlardansınız. Bu millete istikamet ve yön veren tam bir anlayışın sahibisiniz. Cenab-ı Allah bizi size mahcup etmesin inşallah." dedi.

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının altyapısını yaptı. Geçmiş 100 yılında başımıza gelen felaketlerden dolayı oluşan açığını kapatmaya çalıştı. İki iş yaptı yani. Şimdi Cumhuriyetin birinci asrından sonra, 2023'den sonra hem Türkiye'yi tutamayacaklar, hem etrafımızdaki coğrafyayı tutamayacaklar, dünyaya medeniyetimizi nakşeden bir ülke olacağız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu ülkede doğrunun, hakkın ve hakkaniyetin savunucusu olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye de minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı bilmenizi isterim ki 2023'de gireceğimiz bir seçimin ittifakı değildir sadece. O bir seçimdir, böyle bir ittifak olabilir. Biz bir değerler ittifakıyız. Biz, bize bırakılan tarihin emanetlerine sahip çıkan bir anlayışın ittifakıyız. Bu memleketin geleceğine, gelecek nesillerine güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye, ayakları üzerinde duran bir Türkiye ve dünyadaki saldırılardan bir daha etkilenmeyecek bir Türkiye bırakmak için ortaya koyan bir anlayışın temsilcileriyiz."

Soylu, konuşmasının ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamlarında ziyaret etti.

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