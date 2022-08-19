İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret etti:

BAYBURT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Helalleşme üzerinden millete yeni bir tezgah kurma ayaklarının hepsi samimiyetsizlik fotoğrafıdır. Bir günde açığa çıkıyor." dedi.

Soylu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaretinde, güçlü adımlarını, geleceğin güçlü Türkiye'si için atan AK Parti teşkilatında bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bundan 100 yıl sonra dönüp bakıldığında AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Türkiye'de neler yapıldığının, neler gerçekleştirildiğinin, hangi büyük devrimlerin altına imza atıldığının görüleceğini belirten Soylu, "Yapamazsınız, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz" denilen her şeyi kimsenin hakkına girmeden, gasp etmeden nasıl gerçekleştirildiğinin de görüleceğini anlattı.



Sadece bugüne ait bir hizmetin yapılmadığını, geçmişte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan dolayı yapılamayanların da bugün yapıldığını aktaran Soylu, gelecek 100 yılın altyapı yaptırımlarının tamamlandığını, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya da umut olduğunu dile getirdi.

Soylu, dünyaya, sıkıntıya ve dara düştüğü zaman da umut olduğunu gösteren bir teşkilatın mensubu olduklarını vurgulayarak, "Bunu burnu büyüklük yapıp, 'Biz yaparız, biz ederiz' diyenlerden ziyade, 'Biz milletin emrine amadeyiz, millet ne derse onu yaparız' diyen anlayışı gerçekleştirdiğiniz için 100 yıl sonra bu milletin dualarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bunu bilmenizi istiyorum, büyük iş başardınız, büyük iş gerçekleştirdiniz." diye konuştu.

Bakan Soylu, teşkilat mensuplarının bunları sadece Türkiye'deki birtakım sıkıntılara, kısıtlara, geçmişten kalan, yollarını daraltmaya çalışan anlayışlara rağmen değil, Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen, "Eğer bunlar güçlenirse doğu ve batı arasındaki köprüyü tam anlamıyla kurarlar" diyenlerin çelmelerine rağmen gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Soylu, şöyle konuştu:



"O kadar büyük iş yaptınız, gerçekleştirdiniz ki. Elbette ki Allah'ın nasibiyle, takdiriyle, inayetiyle, onun izin vermesiyle o kadar büyük iş gerçekleştirdiniz ki. Daha işin, yolun başındayız. Ancak bu ülkeye kaybettirdiklerini yerine koyan bir iktidarız. Cumhur İttifakı ile birlikte yapacak çok işimiz var. Bir, AK Parti'nin yapacak çok işi var. İki, bu büyük milletin yapacak çok işi var. Üç, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Dört, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var. Hakikaten yapacak çok işimiz var. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getireceğiz, medeniyetimizi dünyaya nakşedeceğiz, kişi başına gelir seviyesini Türkiye'nin, etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın en güçlü ve zengin ülkeleri arasına getireceğiz. Elbette ki otomobilimizi üreteceğiz ama biz ufku açıyoruz, otomobiller üreten bir Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Yapacağımız çok iş var. Hep birlikte kendi uçağımızı, helikopterimizi, tankımızı ve bu ülkede kendi yerli milli sermayemizi, bizim yolumuzdan geçen ülkelere örnek olabilecek bir anlayışı gerçekleştireceğimiz için yapacak çok işimiz var."

- "Şu Ayasofya'nın 'Allahuekber' diyen minaresi kadar dik olun"

Bayburt dahil 81 ilde üniversite, bir çok ilde 5 yıldızlı hastane diyebilecekleri şehir hastaneleri ve dünyanın en büyük havalimanının olduğunu, bunları AK Parti kadrolarının gerçekleştirdiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:



"Bunu bize ulufe vermediler. Bunu siz büyük bir gayretle, mücadeleyle, birtakım noktalara giden paraları bu ülkenin yatırımlarına döndürerek gerçekleştirdiniz. Başınız göğe değecek kadar dik olun. Şu Ayasofya'nın 'Allahuekber' diyen minaresi kadar dik olun. Biz sadece bugün kendi ülkemize, kendi milletimize hizmet eden bir anlayışı ortaya koymuyoruz. Bizim burnumuzu mu sokarlardı Doğu Akdeniz'e, Libya'ya? Kağıtlar çiziyoruz, cetveller çiziyoruz. Bizim burnumuzu mu sokardı Amerika, terör örgütünün terör koridoru kurmak istediği yere? Kapatır bizi karanlıkta bırakırdı. Ama Türkiye 21. asrın başından itibaren öyle bir akıl ortaya koydu ki bugün savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktık. Sadece üretmiyoruz, aynı zamanda hakkımızı müdafaa edebilecek kendi milli ve yerli üretimimizi ortaya koyabilecek adımları atabilme kabiliyetine sahip oluyoruz. Öyle kolay işler değil. Bunları Türkiye başardı, hazmedemedikleri de budur. Hepsi bir araya gelecekler altı masada, yedi masada, sekiz masada, on masada, gölgeli masada hep beraber bir araya gelecekler. Sonuç ne olacak biliyor musunuz? Sonuç, başladığımız noktadayız hak ve batılın mücadelesindeyiz. Allah'ın izniyle hak yine galip gelecek."

Soylu, "batıl cephesinin" neleri ihtiva ettiğini, neleri içerdiğini bildiklerini, yaşadıklarını dile getirerek, "Ellerine fırsat gelse Apo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Selo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Amerika'nın talimat verdiği adamları dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse PKK'nın, PYD'nin ellerini kollarını sallayarak bu bölgede gezmesini sağlayacaklar. Ellerine fırsat gelse 'KHK'lı' deyip FETÖ'den bu ülkeye zarar verenleri, kamudan bizim dışarı çıkardıklarımızı, attıklarımızı bu ülkenin rahat rahat adım atabilmesi için temin ettiklerimizi birer birer yine devletin içerisine yerleştirecekler. Ellerine fırsat gelse Türkiye'nin savunma sanayisini tarumar edecekler, bizi Batı'ya mahkum edecekler. Ellerine fırsat gelse 'S400'ü göndeririz, yerine teslim ederiz' deyip Türkiye'yi savunmasız bir noktada bırakacaklar. Ellerine fırsat gelse gidecekler Türkiye'yi öbür taraflarda temsil ederken aynen geçmişte olduğu manzaralar gibi, bizim karşımızda ayak ayak üstüne atarken bizi süklüm püklüm bir halde bırakacaklar. Buna fırsat vermeyelim. Doğru, AK Parti büyük işler yaptı, büyük devrimler gerçekleştirdi ama şunu sakın unutmayın, 28 Şubat'ı bir gecede Türkiye için karanlık bir gece haline getirdiler. Bunların, yapmak diye bir kabiliyeti yoktur. Ama bunların bir anda yıkmak diye bir kabiliyetleri söz konusudur." ifadelerini kullandı.

- "Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım?"

Sadece kendi dönemlerinden değil, gelecek nesillerden de mesul olduklarına işaret eden Soylu, "Siz çok sıkıntılar çektiniz. Darbeler gördünüz, bu ülkede değerlerinizle ötekileştirildiğinizi gördünüz. Bu ülkede, 'Ben Müslümanım' diyebilmenin sıkıntılı olduğu bir dönemi hep beraber yaşadınız, gördünüz. İnsanların etnik kökenlerine, mezheplerine, inanışlarına göre, hatta namaz kılanın 'Acaba şuralarında izleri var mı?' diye tespit edilip ötekileştirildiğini gördük." dedi.

Soylu, "Bir gecede geriye döndürürler." ifadesini kullanarak, "Bırakın o bugünkü mavralarını, tafralarını. Yani helalleşme üzerinden millete yeni bir tezgah kurma ayaklarının hepsi samimiyetsizlik fotoğrafıdır. Bir günde açığa çıkıyor. Onun için genç nesillerimizi bunlar teslim alırlarsa sadece bu coğrafya değil, etrafımızdaki coğrafyada da hüzün olur. Türkiye bu aldığı istikameti, Türkiye bu yürüdüğü yolu, Türkiye kazandığı bu anlayışı bunlar sayesinde dumura uğratır." diye konuştu.

"Bunlar üç koyunu güdemezler." diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü iltisaklısı çıkıyor. Attırıyoruz, adamlar Yunanistan'a kaçıyorlar. Yunanistan'dan, 'Beni İstanbul Büyükşehir Belediyesinden attırdılar' diyorlar. Bana kızıyorlar, 'Niye bu soruşturmaları yapıyorsunuz?' Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım? Bizim görevimiz nedir? Bu ülkeyi terörden muhafaza etmek değil mi? Kalkıp, 'Allah razı olsun, bizi uyandırdınız, size teşekkür ediyoruz, bir eksiklik yapmışız hatamızdan geri dönüyoruz' diyeceğine meseleyi siyasallaştırıp, 'Acaba biz buradan nasıl kurtuluruz?' çaresi içerisindesiniz. Bana vurduğunuz kadar terörü vursaydınız, belki milletin gönlünde yer edebilme fırsatına sahip olabilirdiniz. Onun için onlar ne derse desin, biz yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz sıratı müstakimdir. Çok çalışmalıyız, birlik içerisinde olmalıyız, omuz omuza olmalıyız, aramızdan, şu omuzlarımızdan bir tek nefes bile geçmemeli. Bunu hep birlikte sağlamalıyız."

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap'ı da parti binasında ziyaret eden Soylu, bir süre partililerle görüştü.





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