Bayburt'ta YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre dereceye giren, Bayburt Fen Lisesi öğrencileri Muhammet Ali Çalışkan, Yağmur Sultan Karabulutoğlu, Muhammet Efe Yılmaztürk ile aileleri ve okul müdürlerini kabul etti.

Öğrencilere hediyeler veren Epcim, okul müdürlülerine de başarı belgesi verdi.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Epcim, "Milli ve manevi değerlere bağlı insanların çocuklarının başarılı olmasından da biz de çok mutlu oluyoruz sizlerle gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın başarısında pay sahibi olan ailelerine de teşekkür ediyor, bundan sonraki öğretim hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de yer aldı.

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