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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistan'daki selzedeler için Bayburt'tan yardım tırı gönderildi

AA

Pakistan'daki selzedeler için Bayburt'tan yardım tırı gönderildi

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan gıda yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin desteğiyle hazırlanan 1400 kolinin yüklendiği aracın, Pakistan'a hareketi öncesinde Cumhuriyet Caddesi'nde tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yardım kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Köse, kampanyaya destek verenlere teşekkürlerini ileterek, "Hemşehrilerimizin ve hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle 1400 gıda kolisinden oluşan yardım tırını Pakistan'a ulaştırılması için gönderiyoruz." dedi.

Yardım tırı, okunan duanın ardından protokol üyelerince uğurlandı.

Programa, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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