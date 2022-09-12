Bayburt'un simgelerinden "Saat Kulesi"nde restorasyon çalışması sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'un simgelerinden "Saat Kulesi"nde restorasyon çalışması sürüyor

AA

Bayburt'un simgelerinden "Saat Kulesi"nde restorasyon çalışması sürüyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'un simge mimari yapılarından biri olan tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete giren, 21 metre uzunluğunda, sekizgen kaideli kuleye yerleştirilen ve 4 saatin bulunduğu tarihi kulede, Bayburt Belediyesi tarafından haziranda restorasyon çalışması başlatıldı.

Sürdürülen çalışma kapsamında paratonerine yıldırım düşen ve iklim şartlarına bağlı olarak hasar gören kulenin şerefesine kadar olan kısım sökülerek, aynı taşların yeniden birleştirilmesiyle tamamlanması hedefleniyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA muhabirine, tarihi saat kulesinin belediye tarafından Cumhuriyetin kuruluşu anısına 29 Ekim 1924'te yapıldığını söyledi.

Aradan geçen 98 yılda kulenin paratonerine yıldırım düşmesi ve iklim şartlarına bağlı olarak yıprandığını anlatan Pekmezci, yaklaşık 100 yıllık bir zaman sürecinde kulenin, dış zemininde meydana gelen aşınmalar nedeniyle tehlikeli bir durum arz ettiğini aktardı.

Pekmezci, belediye olarak koruma altındaki bu eseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüşerek röleve ve restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "İhale aşamasını tamamladık ve şu anda usta ellerde tekin bir kadroyla çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Restorasyon kapsamında sökülen taşların numaralandırıldığını ve yeniden birleştirilerek kulenin tamamlanacağını ifade eden Pekmezci, "Kulenin bugüne kadar meydana gelen tahribatları ortadan kaldırma adına bir gayretin ifadesi olarak biz ihalesini yaptık, şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tamamlayacağız. Sökülen taşların bir kısmı özellikle aşınanların yerine yenileri yapılırken, var olanlar aynı şekilde kullanılmaktadır. Şu anda şerefeye kadar olan kısmı sökülmüştür ve yapılan kısım şerefeye kadar olan kısımdır." diye konuştu.

Pekmezci, kulenin aslına uygun restore edildiğini vurguladı.

Sosyal medyadaki eleştirilere işaret eden Pekmezci, şunları kaydetti.

"Bazı şeyleri ifade ederken konuları yeteri kadar araştırmak lazım, yeteri kadar bilgi sahibi olmak lazım. Ondan sonra da bu konuda fikir beyan etmek lazım. Biz geçmişine sahip çıkan bir milletin mensuplarıyız. Saat Kulesi Bayburtlular tarafından Cumhuriyetin anısına yapılmış bir kuledir. Bu kulenin bugüne kadar meydana gelen tahribatları ortadan kaldırma adına bir gayretin ifadesi olarak biz ihalesini yaptık şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa zamanda Bayburt halkımızla beraber, bizim için bir şeyler ifade edenler de gördükleri zaman zannedersem biraz mahcup olacaklardır. Biz geçmişimize sahip çıkacağız, var olan değerlerimizi yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pakistan'daki selzedeler için Bayburt'tan yardım tırı gönderildi
YEREL HABERLER Pakistan'daki selzedeler için Bayburt'tan yardım tırı ...
Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.