Bayburt'ta tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak için çalışma yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak için çalışma yapılıyor

AA

Bayburt'ta tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak için çalışma yapılıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin mesleki uygulama derslerindeki teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları için kurulan tarım araştırma ve uygulama sahasında yapılan bilimsel çalışmalarla kentte tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bayburt Üniversitesi, merkeze bağlı Gümüşsu köyünde öğrencilerin teorik bilgilerinin pratiğe aktarılması, meyve tür ve çeşitliliği hakkındaki yetiştiricilik bilgilerinin sağlanması, mesleki uygulama derslerinin yürütülmesi amacıyla yaklaşık 15 dekarlık meyve ve sebze bahçesi oluşturdu.

Sahada bilimsel yöntemlerle goji berry (kurt üzümü), aronya, mor patates gibi yöre iklimine uyum göstermediği düşünülen türlerin yanı sıra farklı cinslerde kabak, domates, patlıcan, salata, tarhun, böğürtlen, lahana gibi sebze ve meyveler yetiştirilerek adaptasyon sürecinin ardından yüksek verim alındı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, tarım araştırma ve uygulama sahasında bilimsel nitelikli araştırmalara yoğunlaştıklarını ve elde ettikleri verimin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sahada çok sayıda lisans üstü öğrencinin öğretim üyeleriyle çeşitli ürünlerin denemesini yaptığını aktaran Türkmen, "Böylelikle Bayburt iklim koşullarında, toprağında en verimli neler üretilebilir, neler yapılabilir, buna yönelik vatandaşımızı da bilgilendirecek birtakım çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

- "Çalışmaların faydalı olacağını, şehrimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz"

Türkmen, uygulama sahasında yapılan çalışmaların şehrin tarımsal kalkınmasına faydalı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizle özdeşleşmiş tarhun bitkisiyle ilgili yine çalışmalarımız var. Farklı tarhun türlerinin denemelerini yapıyoruz. Bunlardan ürün alarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Amacımız şehrimize, bölgemize katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları yapıp bunun sonuçlarını da vatandaşlarımızla paylaşmak. Yeri geldiğinde vatandaşlarımızla çeşitli seminerler, çalıştay ve kurslar düzenleyerek onları da bu yaptığımız çalışmalarla ilgili aydınlatmak. Bu çalışmaların faydalı olacağını, şehrimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz."

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan da tıbbi aromatik bitkiler ile değişik meyve ve sebze çeşitlerine yönelik uygulamalar yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, kentte daha önce denenmiş ve uyumluluğu belirlenmiş türlerin yanında farklı çeşitler de denediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sebze ve meyvelerde de farklı çeşitlerle bu ürünlerin verimleri ve adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var. Onlarla da verim ve kaliteyi artırmayla ilgili farklı uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamaların da sonucunu yayına çevirmeye çalışıyoruz ve bölge üreticileriyle de bu yayınları paylaşıyoruz. "


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bayburt'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.