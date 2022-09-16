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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

AA

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 6 saatlik arama çalışması sonucu yaşadığı köyün yaklaşık 10 kilometre uzağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alapelit köyünde hayvanlarını otlatan dede Halit Bal'ın (88) yanında bulunan Hüsamettin Bal, bir anda gözden kayboldu.

Dedenin durumu ailesine haber vermesi üzerine çevrede Bal'ın aranmasına başlandı.

Çocuğun bulunamamasının ardından bilgi verilen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler de dağlık arazide küçük çocuğu aramaya başladı.

Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından küçük çocuk köye 10 kilometre uzaklıktaki Çamlıköz köyünde arazide bir vatandaş tarafından bulundu.

Sağlık kontrollerinden geçirilen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Bal, daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuğun dedesi Halit Bal, AA muhabirine, hayvanları otlattığı sırada torununu kaybettiğini söyledi.

Arama çalışmasına katılan ekiplere teşekkür eden Bal, "Allah hükümetimize zeval vermesin. Çok sağ olsunlar. 88 yaşındayım iki oğlumu kaybettim ama bana bu kadar içten acı vermedi. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

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