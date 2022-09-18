Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor

AA

Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta doğal taş fabrikasının çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde enerji maliyeti sıfıra inerken, üretilen fazla enerji gelire dönüşüyor.

Kentte 2017'de, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Valilik, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile belediye tarafından "Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli" projesi kapsamında kurulan doğal taş fabrikasında üretim devam ediyor.

Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği fabrikadan, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle "Doğal Taşı Doğal Enerji İle İşliyoruz" projesi kapsamında fabrikanın çatısına yaklaşık 9 ay önce güneş panelleri yerleştirildi. 300 kilovat elektrik üretim kapasitesine sahip sistem sayesinde hem fabrikanın enerji ihtiyacı karşılanıyor hem de fazla elektrik satılarak gelir elde ediliyor.

- "Fabrikamızın en büyük maliyetlerinden birini sıfıra indirmiş bulunmaktayız"

Bayburt TSO Başkanı Süleyman Seyhan, AA muhabirine, 2017'de kente kazandırılan fabrikada, yörede çıkartılan doğal taşların işlenerek ihraç edildiğini, 35 kişinin de istihdamının sağlandığını söyledi.

Fabrikanın yönetim kurulu üyesi de olan Seyhan, fabrikanın enerji maliyetlerini düşürmek adına geçen yıl KUDAKA'ya, "Doğal Taşı Doğal Enerji İle İşliyoruz" adı ile proje sunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu projeyi tamamen fabrikamıza kazandırdık. Enerji maliyetini sıfıra indirdik. Bunun yanı sıra tükettiğimiz enerji kadar da gelir elde ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'ye ve KUDAKA'ya çok teşekkür ediyorum. Fabrikamızın en büyük maliyetlerinden birini sıfıra indirmiş bulunmaktayız.

Aylık giderlerimiz, işçi maaşları, elektrik ve doğal gaz maliyeti. Fabrikamızın aylık tükettiği elektrik tutarı yaklaşık 100 -110 bin lira civarında. Bunu güneş enerji sisteminden gelen destekle karşılıyoruz. Buna ilaveten aylık 90 ile 100 bin lira arasında da gelir elde ediyoruz."

- "Maliyetlerimizi minimize ederek rekabet gücümüzü artırıyoruz"

Fabrikanın Genel Müdürü İsmail Ceylan da fabrikanın, doğal taş rezervleri bakımından zengin olan yöreye hizmet etmesi amacıyla kurulduğunu ve tam kapasite çalıştığını belirtti.

Enerjinin, sanayi için çok önemli maliyet unsuru olduğuna dikkati çeken vurgulayan Ceylan, "Şu anda biz de fabrikamızda güneş enerjisinden istifade ediyoruz. Bu bize iki tür katkı sağlıyor. Kullandığımız elektriği oradan sağlıyoruz, artanını da satıyoruz. Yani hem enerjiyi oradan kullanmış oluyoruz, üstelik para kazanıyoruz. Bu bizim için çok önemli faktör. Maliyetlerimizi minimize ederek rekabet gücümüzü artırıyoruz." diye konuştu.

Ceylan, bölgeye hizmet eden fabrikanın modern teknolojiyle donatıldığını anlatarak, maliyetleri de bu enerji politikalarıyla minimize ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk 6 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Bayburt'ta dağlık arazide kaybolan 3 yaşındaki çocuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.