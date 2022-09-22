Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Yavuz, meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu iş insanı Kenan Yavuz, "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilere hitap eden Yavuz, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, hayat tecrübesini, bilgi ve birikimini öğrencilerle paylaştı.

Yavuz, kendisini okula davet eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve okul yönetimine teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney de Yavuz'u okullarında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu ve ülkenin kalkınmasında çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Güney, şunları kaydetti:



Devletimiz ve Bakanlığımız bu anlamda çok ciddi yatırımlara imza atarak mesleki eğitimin gelişmesine katkı sunuyor. Öğrencilerimiz akademik ve mesleki başarılarının yanında ülkemizin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini koruyan bir nesil olarak yetişmesini arzuluyoruz. Bilgi ve birikimiyle öğrencilerimize kılavuz olan ve kariyer günleri söyleşisini teşrif eden Sayın Kenan Yavuz başta olmak üzere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."



Söyleşinin ardından Güney tarafından Kenan Yavuz'a öğrencilerin hazırladığı portre takdim edildi.







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