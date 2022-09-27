Dağcı Erdek Cennet'in "Anadolu Parsı" olma hedefine bir adım kaldı

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Profesyonel dağcı Erdek Cennet, "Anadolu Parsı" unvanı için başlattığı proje kapsamında 3 yılda 80 ilde yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştirdi.

Dağcı 52 yaşındaki Cennet, 2019'da Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine solo tırmanış gerçekleştirmek amacıyla "81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi"ni başlattı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağlarından Ağrı, Erciyes, Kaçkar, Süphan ve Amanos zirvelerine ulaşan Cennet, bugüne kadar 80 ilde tırmanış yaptı.

Proje kapsamında Bayburt'a gelen Erdek Cennet, ısınma turunun ardından kentin en yüksek noktalarından 2 bin 918 metre yüksekliğindeki Kop Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Yaklaşık 8 saat süren zorlu tırmanışını ve Kop Dağı'nın güzelliklerini kamerasıyla kaydeden Cennet, daha sonra inişe geçti.

Erdek Cennet, AA muhabirine, 15 yıldır profesyonel dağcılıkla uğraştığını, projesinin dağcılık sporunu bırakmaya karar verdiği sıralarda ortaya çıktığını söyledi.

Proje öncesinde ülkedeki birçok dağa tırmanış yaptığını anlatan Erdek, "Gün geldi, yüksek irtifa olarak zirvesine çıkmadığım dağ olduğunu fark ettim. Dağcılık benim için bitmişti çünkü her yere gittiğimi zannediyordum. Beni tetikleyecek, zorunlu kılacak farklı yerler, doğa manzaraları görebilmem için projeyi başlattım." dedi.

Cennet, bu kapsamdaki ilk tırmanışını 2019'da Van'daki Artos Dağı'nda yaptığını ve 3 yıldır tüm ülkeyi şehir şehir dolaştığını belirterek, "Bugün Bayburt'tayım ve Kop Dağı'nın 2918 metredeki zirvesini başarıyla tamamladım." diye konuştu.

Erdek, hedefine bir adım kaldığını, son zirve tırmanışını Çanakkale'de yaparak projesini tamamlayacağını ifade etti.

- "Türkiye zirve haritası oluşturuyorum"

Tırmanış yaptığı zirvelerde birtakım istatistikler ve veriler oluşturduğuna dikkati çeken Erdek, şunları kaydetti:

"Örneğin çıktığım dağlardaki oksijen miktarlarını ölçüyorum. Ayrıca her zirveden bir zirve taşı alıp Türkiye'de ilk defa Türkiye zirve haritası oluşturuyorum. 'Nereden rota başlangıcı yapılacak, dağın yapısı nasıldır ve o dağın zirvesine ulaşmak için hangi rotalardan gidilebilir?' diye dağcılığı geliştirmek adına, katkı sunmak adına Türkiye zirve haritasını oluşturuyorum. Çünkü ülkemizde çıktığım birçok dağın zirve başlangıç noktası, GPS kaydı yok. Projemle 81 ilimizde zirve yaptığım tüm dağların zirve iz kayıtlarını çıkarıyorum."

Erdek, projesinin Türkiye'de turizme katkı sağlayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ulusal ve uluslararası yüksek irtifa dağcılığı yapan tüm alpinistler bu unvanı almak için ülkemize gelecek. Bu projeye dahil olacak. Öncesinde tüm hazırlıkları yaptım. Her ilimizin mümkün olduğunca en yüksek dağındaki zirve, rota, iz kayıtlarını çıkardım. Projem bittikten sonra il il zirve kayıtlarını oluşturup Cumhurbaşkanlığına sunacağım. Ülkemizde de dağcılık anlamında Türkiye'de ilk ve en büyük olan 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesine yönelik girişimlerde bulunacağım."





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