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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteci yazar Osman Okutmuş mezarı başında anıldı

AA

Gazeteci yazar Osman Okutmuş mezarı başında anıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt Gazeteciler Cemiyeti kurucusu gazeteci ve yazar Osman Okutmuş, vefatının 30. yılında mezarı başında anıldı.

Şehit Osman Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, kentte görev yapan gazeteciler ile vatandaşlar katıldı.

Okutmuş'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Daha sonra Gazeteciler Cemiyetinin Konferans Salonu'nda devam eden anma programında konuşan Belediye Başkanı Pekmezci, Okutmuş'un Bayburt'a çok önemli hizmetleri olduğunu söyledi.

Bunların başında kurucusu olduğu Bayburt Postası Gazetesi olduğunu belirten Pekmezci, "Osman abi, milli hasletleri çok yüksek bir insandı. Gazetesindeki bütün yazılara baktığınız zaman, Bayburt Postası arşivinin Bayburt'un belleği olduğunu görürsünüz. Bayburt Postası, Bayburt ile ilgili araştırma yapacaklara açılan en önemli kaynaktır." dedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Okutmuş ise Kurucu Başkan Osman Okutmuş'u birçok yönüyle anlatan Pekmezci ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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