Bayburt'ta Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Spor faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Bayburt Sentetik Çim Sahada sporcular gösteri sundu.

Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, toplumun spora bakış açısı dolayısıyla sporcu yönetim ve organizasyonunun büyük önem taşıdığını söyledi.

Günümüzde tüm ülkelerin spora büyük önem verdiğine işaret eden Köse, "Dolayısıyla uluslararası spor organizasyonlarında ön sıralarda yer almak için mücadele etmektedir. Bu sonuçlar ulusal saygınlığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak kaybedenler her zaman kazananlardan daha çok olmaktadır. Başarıları sürekli olan ülkelere bakıldığında ise sporun bu toplumların yaşam biçiminin bir parçası olduğu görülmektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerinin çeşitli branşlarda sergilediği gösterileri izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.