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Bayburt'ta çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliğine yönelen üreticiler verimden memnun

AA

Bayburt'ta çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliğine yönelen üreticiler verimden memnun

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yıllar sonra çerezlik ayçiçeği eken üreticiler verimden memnun.

Son yıllarda sulanabilir tarım alanlarının genişlemesiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artış sağlanan kentin verimli topraklarında ilkbahar aylarında ekilen çerezlik ayçiçekleri olgunlaştı.

Merkeze bağlı Sakızlı köyünde çiftçiler, aylardır gece gündüz demeden bakımını yaptıkları ayçiçeklerini hasat ediyor.

Biçerdöverlerle yapılan hasatla boyu 2 metreyi bulan ayçiçeklerinden elde edilen çekirdekler branda üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşin altında iki gün kurutulan çekirdekler daha sonra çuvallara doldurulup araçlara yüklenerek bölgeye en yakın fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik desteğiyle deneme amacıyla 600 dekarda çerezlik ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler, dekar başına yaklaşık 250 kilogram ürün aldı.

- "Bayburt için yüksek kazançlı bir ürün"

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine, Bayburt'un hayvancılığın yanı sıra bitkisel üretim merkezi olma yolunda da önemli mesafe kaydettiğini söyledi.

Son yıllarda bölgede çiftçilikle uğraşanların, sulama projelerinin de hayata geçirilmesiyle ürün çeşitliğini artırdığını belirten Ersen, "İlimizde 20-25 yıl önce çok az ekimi yapılan ayçiçeğinin, daha sonraki yıllarda hasat dönemindeki zorluklar ve pazar problemi nedeniyle ekimi yapılmadı. Ama son zamanlarda sulanabilir alanların artması ve tarımsal mekanizasyonun gelişimiyle birlikte çiftçilerimiz yeniden ayçiçeği ekimine başladı." dedi.

Ersen, çerezlik ayçiçeğinin bölgede ekimi yapılan şeker pancarı ve mısır gibi endüstriyel bitkilerin yanında çiftçiye alternatif ürün olacağını ifade etti.

Ürünün pazar problemi olmadığını ve çiftçiye önemli gelir sağladığına işaret eden Ersen, şu değerlendirmede bulundu:

"Sakızlı köyümüzde 200 dekar, Bayburt toplamında 600 dekarda ekim yapıldı. Hasat yaptığımız alanda dekarda 250 kilograma yakın verim alındığından Bayburt için çok yüksek kazançlı bir ürün olduğunu gösteriyor. Bayburt iklimine de elverişli bir bitki. Soğuktan, dondan etkilenmeyen bir bitki. Dolayısıyla şeker pancarına, buğdaya, mısıra alternatif olabileceğini düşünüyoruz. Buradaki çalışmanın sonuçlarını değerlendirerek, 600 dekar alanı seneye çok daha artırmayı düşünüyoruz."

- "Beklentimizin ziyadesiyle üzerinde bir hasat oldu"

Sakızlı köyündeki arazisinde çerezlik ayçiçeği hasadı yapan Eren Okumuş, baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Bölgeye yapılan göletle tarlalarının sulanabilir hale geldiğini ve bununla birlikte ürün desenini de geliştirmek istediklerini anlatan Okumuş, "Yıllardır düşündüğümüz alternatif ürün çeşitlerinden ayçiçeğine öncelik vermek istedik. Bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteğini alarak bu işe girdik. Beklentimizin ziyadesiyle üzerinde bir hasat oldu. Bütün çiftçilerimize bunu denemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okumuş, önceden arazilerine hayvan yemi için yulaf, yonca ve benzeri ürünler ektiklerini dile getirerek, bundan sonra ayçiçeği ekim alanını daha da artırmak istediklerini belirtti.


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