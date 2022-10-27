Bayburt'ta üniversite öğrencileri için ücretsiz "Çoruh Butik" açıldı

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BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi yerleşkesinde, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz giyim sağlamak amacıyla "Çoruh Butik" açıldı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türk Kızılay Bayburt Şubesi iş birliğiyle Kültür Merkezinde oluşturulan butiğin açılışında, Türk Kızılayın yurt içi ve yurt dışında inşa ettiği bağlar sayesinde Türk kültürünün layıkıyla temsil edildiğini söyledi.

Kentte eğitim gören öğrencilerin daha iyi şartlardan yararlanması ve kendilerini geliştirebilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Türkmen, "Kültür Merkezimizi yalnızca tüketimin değil, üretimin ve dayanışmanın da gerçekleştiği bir sosyal imalathane olarak tasarlamıştık. Açılışına katılmaktan onur duyduğum 'Çoruh Butik' projesi ile ihtiyaç duyan öğrencilerimizle hayırseverler arasında gönül köprüleri kuracağız. İyilik, paylaştıkça çoğalacak." dedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik ise öğrencilerin mağazadan ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Türkmen'e destekleri için teşekkür eden Çelik, "Öğrencilerin buradan alacakları ürünleri yardım olarak değil, büyüklerinin birer hediyesi olarak kabul etmelerini temenni ediyoruz. Mağazamızın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya, Türk Kızılayın sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırmaya devam ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından butiğin açılışı yapıldı.

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