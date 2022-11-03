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Bayburt ve Ordu'da Diyanet'e bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı

AA

Bayburt ve Ordu'da Diyanet'e bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt ve Ordu'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

​​​​​​​Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen ve AFAD İl Müdürü Adil Arslan ile Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy'un da takip ettiği tatbikat sirenlerin çalmasıyla başladı.

Yurtta kalan öğrenciler senaryo gereği deprem süresince "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı.

Tatbikat öğrencilerin bahçede güvenli alana tahliye olmasıyla sona erdi.

Arslan, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, bu yılın "AFAD Tatbikat Yılı" olarak idrak edildiğini, dolayısıyla yıl boyunca bütün kamu kuruluşlarında tatbikatlar yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda bugün kentteki tüm müftülük binaları ile müftülüğe bağlı eğitim merkezlerinde eş zamanlı tatbikat düzenlendiğini belirten Arslan, "Deprem anı çök, kapan ve tahliye uygulaması yaptık. Son derece başarılı bir tatbikat oldu. Buradaki öğrencilerimiz bir deprem anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenmiş oldu." dedi.

- Ordu

Ordu'da da Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi'nde, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'in canlı bağlantı ile katıldığı tatbikatta, Vali Tuncay Sonel, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık ile İl Müftüsü İsmail Çiçek de yer aldı.

Vali Sonel ve beraberindekiler, senaryo gereği çalan sirenlerin ardından ilk olarak "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayarak sarsıntıların geçmesini bekledi. Deprem sonrası bulundukları binayı terk ederek, güvenli şekilde toplanma alanına tahliye gerçekleşti.

Yaralılar ise hemen tedavi altına alındı.

Deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiği uygulamalı icra edildi.

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