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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkan şampiyonu Yiğit, judoda Avrupa ve dünya şampiyonluğu için çalışıyor

AA

Balkan şampiyonu Yiğit, judoda Avrupa ve dünya şampiyonluğu için çalışıyor

​​​​BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaklaşık 6 yıl önce başladığı judoda kendisini geliştirerek Türkiye, ardından Balkan şampiyonluğu elde eden 12 yaşındaki Yiğit Dinçer, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2016'da okullarda yapılan sporcu tarama testinde keşfedilen ve antrenör Seçkin Ofluoğlu tarafından judoya yönlendirilen Yiğit, önce yurt içinde katıldığı şampiyonalarda çeşitli dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün judo salonunda yoğun şekilde çalışarak temmuz ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan Yiğit, 60 kiloda birinci olarak milli takıma seçildi.

Antrenörü Ofluoğlu gözetiminde Bosna Hersek'te düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanan Yiğit, 24-25 Eylül'de gerçekleştirilen müsabakalarda 60 kiloda altın madalya kazandı.

Bir yıl daha miniklerde yarıştıktan sonra yıldızlar kategorisinde mücadele edecek milli sporcu, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


- "Bayrağımızı şampiyon olarak göndere çekmenin mutluluğunu yaşadım"

Yiğit Dinçer, AA muhabirine, 6 yaşında başladığı judoda antrenmanlarını disiplinli şekilde sürdürüp çok çalışarak kendini geliştirdiğini söyledi.

Okulu ve sporu birlikte götürdüğünü, azimle çalışarak ilerlediğini belirten Yiğit, 2022'nin kendisi için dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Genç sporcu, Minikler Balkan Şampiyonası sayesinde ilk kez yurt dışına çıktığını, bunun kendisi için çok özel bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

Ailesi ve antrenörünün her zaman kendisine destek olduğunu vurgulayan Yiğit, "Hem onlara hem de ülkeme layık olmak için daha fazla çalışacağım. 2023'te yıldızlar kategorisinde yarışmalara katılacağım ve çok çalışıp şampiyon olmak için mücadele edeceğim. Daha sonraki hedefim ise Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya alabilmek." dedi.


- Antrenör Seçkin Ofluoğlu da genç sporcusuna güveniyor

Judo antrenörü Seçkin Ofluoğlu ise kentte 2013 yılında oluşturdukları altyapıyla tüm kategorilerde müsabakalara katılım sağlayıp derece elde ederek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil eden sporcular yetiştirdiklerini anlattı.

Yiğit Dinçer'in 2016'da judoya başladığını ve katıldığı turnuvalarda dereceler elde ettiğini, son dokunuşu ise Balkan Şampiyonası'nda yaptığını belirten Ofluoğlu, şunları söyledi:

"Şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırdı. Kendisinin ilerleyen zamanlarda bu performansı göstereceğine inanıyoruz. Minikler kategorisi artık bitti. Önümüzdeki yıl yıldızlar kategorisinde mücadele edecek. İlerleyen zamanlarda daha büyük başarılara imza atacağına güvenimiz tam. Elimizden gelen her imkanı, her desteği kurumumuz olarak vermeye çalışacağız. Yiğit'in azmini de gördüğüm için inşallah sonuca varacağız."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ise spor faaliyetlerini 26 antrenör ile sürdürdüklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi sayesinde branşa göre yetenekli çocukların ortaya çıktığına dikkati çeken Köse, "Şu anda judoda 40 sporcumuz var. Bu projelerimiz sayesinde Yiğitlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu çocuklar şanlı bayrağımızı dalgalandıracaklar. Avrupa ve dünya şampiyonu olacaklar. Ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler." diye konuştu.

Köse, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Daha önce başardığımız branşlar var. Boksta dünya şampiyonu olmuş, olimpiyatlarda ilimizi temsil etmiş sporcularımız var. Biz bu şampiyonların sayısını artırmak istiyoruz. Bu manada çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


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