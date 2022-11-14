Bayburt Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Mustafa Özdil arasında imzalanan protokol kapsamında tarafların ulusal ve uluslararası yetkinliklerinin farkında olarak örnek ve sağlıklı bir işbirliği modelinin hayata geçirileceği bildirildi.

Türkçe eğitiminin yaygınlaşmasının da amaçlandığı protokol çerçevesinde, akademik araştırmaların desteklenmesi, ortak araştırma – geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi, eğitim sistemleri altyapısının kurulumuna destek verilmesi, vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde başarılı öğrencilerin yükseköğrenim programlarına devam etmelerine öncelik sağlanması, vakfın öğretmen ve idarecilerine eğitim ve staj desteği verilmesi, vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde üniversitenin iş birliği projeleri geliştirmesinin kolaylaştırılması ve eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde karşılıklı desteklenmesi gibi koşullarda koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Rektör Prof. Dr. Türkmen, protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, TMV'nin yurt dışındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdire şayan çalışmalarının bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.