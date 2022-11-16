Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Bayburt'ta başladı

BAYBURT (AA) - Bayburt Valiliği, Belediye Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" başladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bayburt'un halk oyunları konusunda Türkiye'de çok önemli başarılara imza attığını belirten Epcim, "Bayburt barları dediğimiz halk oyunlarımız çok iddialı, çok güzel oyunlar. Bugün Türkiye'nin her yerinden gelen çok değerli halk oyuncusu gençlerimiz var. Sevgili gençlerimizi halk oyunlarımıza, milli kültürümüze sahip çıkmalarından ötürü tebrik ediyorum. Bundan sonra da Bayburt olarak bu ve benzeri etkinlikleri her zaman yapabileceğimizi ifade ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bayburtlular olarak Anadolu'nun her bölgesinden gençleri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz millet olarak mutlu olduğumuz zaman dilimlerinde bar tutarız, halay tutarız, horon tutarız, zeybek oynarız. Biz mutlu olduğumuz zamanlarda bir olmanın, beraber olmanın ruhu içerisinde hareket ederiz. Bugün burada Anadolu'nun dört bir yanından aramıza katılan arkadaşlarımız var. Biz Bayburtlular olarak böyle güzellikleri ilimizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

THOF Başkanı Suat Aksoy da şampiyonayı Bayburt'ta yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dalda Diyarbakır, Adana, Aydın, Trabzon, Denizli, Erzurum, Van, Gaziantep, Sivas, Artvin ve Samsun yörelerine ait halk oyunları gösterilerini sergiledi.

Açılış törenine, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile vatandaşlar katıldı.

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek yıldızlar geleneksel düzenlemeli dal yarışlarının ardından sona erecek.



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