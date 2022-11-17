Kop Dağı Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren yağan kar, Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 kara yolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarını istedi.

Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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