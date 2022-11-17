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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Bayburt Valiliği, Belediye Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğiyle Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ekip katıldı.

Kulüpler, "geleneksel düzenlemesiz dal" ve "geleneksel düzenlemeli dal" kategorilerinde yarıştı.

Kıyasıya geçen yarışmalarda düzenlemesiz dal kategorisinde Erzurum Sanat Merkezi Spor Kulübü birinci, Diyarbakır Bağlar Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Denizli Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Düzenlemeli dal kategorisinde ise Ankara Yenimahalle Belediyesi Turizm Gençlik Kulübü birinciliği, Antalya Kumluca Halk Eğitimi Gençlik ve Spor Kulübü ikinciliği ve Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

THOF Başkanı Suat Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı Bayburt'ta gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kulüplerin kıyasıya mücadele ettiğini belirten Aksu, "Şampiyona 29 kulübümüzün katılımıyla gerçekleşecekti. Bunlardan 6 tanesi maddi imkansızlık nedeniyle katılamadı. Şu an 23 kulübümüz katıldı. Geleneksel otantik yarışmalarımız dün 13 kulübümüzün katılımıyla son buldu. Bugün de 10 kulübümüzün yarışma performansıyla hayırlı bir şekilde son buldu." diye konuştu.

Aksu, organizasyonun düzenlenmesine destek veren Bayburt Valiliği, Belediye Başkanlığı ile Bayburt Üniversitesine teşekkür etti.





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